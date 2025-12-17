Tödliche Explosion: Mann stirbt bei Explosion auf Dreiseitenhof in Sachsen

1 Nach Polizeiangaben kennt sich der 41-Jährige mit explosiven Stoffen aus. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Fenster zerbersten, Ziegel fliegen vom Dach: Ein Mann stirbt bei einer Detonation auf einem Hof. Das Haus ist einsturzgefährdet. Das LKA ermittelt, weil der Mann Umgang mit explosiven Stoffen hatte.











Schildau - Bei einer Explosion auf einem Dreiseitenhof in Sachsen ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Detonation hatte sich am Dienstagabend in einem Heizungskeller ereignet, wie die Polizei mitteilte. Demnach seien sämtliche Fensterscheiben des Gebäudes zerstört und Ziegel vom Dach geschleudert worden. Ein weiterer Bewohner blieb unverletzt.

Es sei bekannt, dass der 41-Jährige Umgang mit explosiven Stoffen hatte, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Daher seien auch Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen zu den Ermittlungen hinzugezogen worden.

An dem Haus im Norden Sachsens entstanden Risse. Es gilt als einsturzgefährdet. Fachkräfte des Technischen Hilfswerks unterstützten die Einsatzkräfte bei der Sicherung des Anwesens.