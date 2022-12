Nach Angriff auf Skateranlage in Tuttlingen 16-Jähriger in Schweiz festgenommen

An Halloween hatten mehrere Maskierte auf einer Skateranlage in Tuttlingen einen jungen Mann angegriffen. Nun hat die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen in der Schweiz festgenommen, der den Mann schwer verletzt haben soll.