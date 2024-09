Todtnau / Schopfheim: 58-Jährige tot aufgefunden - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

1 Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Am vergangenen Freitag wurde ein 58-Jährige tot in einer Wohnung in Todtnau gefunden. Nach einer umfangreichen Fahndung nahm die Polizei nun einen Tatverdächtigen fest.











Link kopiert

Am Freitag kurz nach 13 Uhr wurde in einer Wohnung in Todtnau der Leichnam einer 58-Jährigen aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei laut eigenen Angaben von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und am Wochenende beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Sonderkommission eingerichtet.

Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Samstag gegen 22 Uhr ein Tatverdächtiger in Schopfheim nach einer groß angelegten Suchaktion vorläufig festgenommen werden.

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Sonntag (29.09.2024) durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Der 47-jährige Beschuldigte befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.