Auf der B10 in Ulm Senior mit Rollator mitten in der Nacht in Tunnel unterwegs

Ein Zeuge meldet der Polizei einen älteren Mann, der mitten in der Nacht mit seinem Rollator auf der B10 im Westringtunnel in Ulm unterwegs ist. Die Beamten treffen den Senior an, der eigenen Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Arztbesuch ist.