Todesschüsse in Göppingen: Keine Höchststrafe für Todesschüsse mit Maschinenpistole in der Bar

Keine Höchststrafe für Todesschüsse mit Maschinenpistole in der Bar

1 Polizeibeamte in Schutzausstattung sichern am 2. Oktober 2024 den Tatort in der Gartenstraße in Göppingen. Foto: Kern/SDMG

Das Stuttgarter Landgericht hat einen jungen Mann verurteilt, der im Oktober 2024 in einer Göppinger Bar drei Männer niedergeschossen hatte. Er hatte die Opfer verwechselt.











Das Urteil fiel hinter verschlossenen Türen, die neun Verhandlungstage liefen wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten nicht öffentlich: Ein zur Tatzeit 17-Jähriger, der im Oktober 2024 in einer Bar in Göppingen mit einer Maschinenpistole auf drei Männer feuerte und einen tötete, ist von der 2. Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart zu einer Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden – wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes. Die Höchststrafe liegt im Jugendstrafrecht bei zehn Jahren.