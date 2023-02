„Todesliste“ in Freiberg am Neckar

1 Ein Mann hat vor Weihnachten Mitarbeiter im Freiberger Rathaus bedroht und einen von ihnen angegriffen. Foto: Simon Granville

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist das Rathaus seit mehreren Wochen nicht mehr frei zugänglich. Die Polizei ermittelt. Was ist passiert?















Wüste Beschimpfungen, Drohgebärden, am Ende wurde der Mann sogar handgreiflich und warf einen Mitarbeiter zu Boden: was sich vor einigen Wochen im Rathaus von Freiberg am Neckar zugetragen hatte, ließ Bürgermeister Dirk Schaible einigermaßen fassungslos zurück. „So richtig Spaß macht das nicht mehr“, sagt er.