Todesfall in Edingen-Neckarhausen: Mann sticht Trinkkameraden nieder

Todesfall in Edingen-Neckarhausen

1 Zwei Männer tranken regelmäßig zusammen. Doch einer dieser Abende endete mit einem Todesfall. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei Männer trinken häufig gemeinsam. Eines Abends kommt es zum Streit. Ein Mann wird niedergestochen und dabei tödlich verwundet.











Link kopiert

Nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der 46 Jahre alte Bewohner soll einem Mitbewohner nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in der vergangenen Woche Stichverletzungen zugefügt haben, woran dieser kurz darauf starb. Die Tatwaffe war zunächst unbekannt. Beide Männer sollen am Abend vor der Tat gemeinsam Alkohol getrunken haben, wie sie es den Angaben nach regelmäßig getan haben.

Polizisten nahmen den Verdächtigen in der Unterkunft fest. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch der Verstorbene sind ukrainische Staatsangehörige.