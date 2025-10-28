Todesfall: Festnahme nach Fund einer Frauenleiche im Kreis Steinburg

1 Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Toten in Besdorf Schleswig-Holstein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei suchte nach dem Fund einer Frauenleiche im Kreis Steinburg nach einem weißen Auto. Ein Zeuge konnte helfen. Die Ermittler haben deshalb bereits einen Verdächtigen festgenommen.











Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann habe am Montagabend in Itzehoe gefasst werden können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Festnahme sei dank eines Zeugenhinweises schnell möglich gewesen. "Ein Zeuge hatte das gesuchte weiße Auto in Itzehoe gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Es lief genauso wie wir es uns gewünscht hatten", so der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht.

Die Frauenleiche war am Montagnachmittag in einer Wohnung in Besdorf gefunden worden. Der Lebensgefährte der 65 Jahre alten Frau habe die Tote entdeckt und die Polizei alarmiert. Wann genau die Frau gestorben ist, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen derzeit von einem Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag aus. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.