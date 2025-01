Tod von Luca S. in Esslingen: Haben die Behörden versagt? Ermittlungen dauern an

Tödlicher Mietstreit in Esslingen Augenzeugin: Ich sah, wie Luca mit dem Täter kämpfte – dann fiel ein Schuss

Im November tötete B. mutmaßlich Luca S., den Sohn seines Vermieters, und brannte das Haus nieder, in dem er wohnte. Liudmila Sideachin arbeitete an diesem Tag in der Bäckerei im Erdgeschoss des Hauses. Als sie Benzin roch, wurde sie aufmerksam.