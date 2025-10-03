1 Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan. Foto: Matthias Balk/dpa

Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge. Jetzt gibt ihre Managerin Einblicke in die Zeit nach dem tödlichen Unglück.











München - Zwei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier hat sich ihre Managerin zu der herausfordernden Zeit geäußert. Die Wochen nach Dahlmeiers Tod seien für sie als Managerin, Vertraute und Trauernde eine Ausnahmesituation gewesen, schrieb Sophie Schröder auf der Plattform "LinkedIn". Sie bedankte sich bei Dahlmeier für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren: "Wir waren ein starkes Team - du fehlst".

Es sei in den Wochen nach dem tödlichen Unglück herausfordernd gewesen, der enormen Medienlawine und öffentlichen Anteilnahme professionell entgegenzutreten. Schröder beschreibt, in "Lauras Sinne" gehandelt zu haben, um notwendige Informationen preiszugeben und gleichzeitig die Privatsphäre der Sportlerin zu wahren. Für die Managerin stellen sich jetzt Fragen nach dem Umgang mit produzierten Kampagnen und geplanten Events: "Das schmerzt emotional und als selbstständige Unternehmerin."

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde.