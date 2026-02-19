1 Nach dem tödlichen Autounfall des Gerabronner Bürgermeisters Christian Mauch dämpft die Polizei die Erwartungen an die Ermittlungen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Nach dem tödlichen Autounfall des Gerabronner Bürgermeisters Christian Mauch dämpft die Polizei die Erwartungen an die Ermittlungen. Die Ursache bleibt zunächst unklar.











Link kopiert

Nach dem tödlichen Autounfall des Bürgermeisters von Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist die Unfallursache weiterhin unklar. Es sei auch nicht sicher, dass diese abschließend zu klären sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Dies sei generell schwierig, wenn es keine weiteren Unfallbeteiligten - wie in diesem Fall - gebe.

Der 40-jährige Christian Mauch (parteilos) war laut Polizei mit seinem Wagen in der Nacht auf Mittwoch auf einer Kreisstraße in Gerabronn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit dem Auto prallte er frontal gegen einen Baum und rutschte dann rund 35 Meter einen Abhang hinab.

Christian Mauch war am Mittwoch bei einem Unfall ums Leben gekommen (Archivfoto). Foto: Webseite der Stadt Gerabronn

Mauch war seit 2017 Bürgermeister von Gerabronn

Er sei in seinem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Laut Polizei hatte es in dem Gebiet zuvor geregnet und zum Teil auch geschneit.

Unsere Empfehlung für Sie Christian Mauch Große Anteilnahme: Gerabronner gedenken toten Bürgermeisters Nach dem tödlichen Autounfall gedenken die Menschen in dem kleinen Ort des 40-Jährigen. Der Bürgermeister war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Mauch war seit 2017 Bürgermeister der 4.500-Einwohner-Stadt. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder.