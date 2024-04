Tod in Sinsheim: 29 Jahre nach Tod von junger Frau - Neue Ermittlungen mit Plakaten

1 Das Mädchen wurde 1995 in einem Waldstück bei Sinsheim-Rohrbach tot aufgefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Fast 29 Jahre nach dem Tod einer 16-Jährigen sind die Ermittlungen in dem ungelösten Mordfall wieder aufgenommen worden. Die Beweise wurden noch einmal akribisch überprüft und dabei neue Erkenntnisse gewonnen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nähere Angaben machte ein Sprecher auf Anfrage nicht.

Die junge Frau hatte am Abend des 13. Septembers 1995 das Elternhaus verlassen. Sie wollte per Anhalter in die Disco. Hier kam sie nie an. Im April 1996 fand eine Spaziergängerin den Schädel der Jugendlichen in einem Waldstück bei Sinsheim-Rohrbach (Rhein-Neckar-Kreis). Erst im Februar 1997 fand ein Waldarbeiter wenige hundert Meter entfernt von der Fundstelle des Schädels in schwer zugänglichem Gelände den noch bekleideten Körper des Mädchens. Eine Obduktion durch die Rechtsmedizin Heidelberg ergab, dass die 16-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Neue Hinweise über Plakataktion

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg versucht nun, mit einer Plakataktion in Bad Rappenau, Siegelsbach und Sinsheim neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Es werde noch immer nach Zeugen gesucht, sagte ein Sprecher.