Tod eines Polizisten: Steinmeier bei Gedenkminute in Mannheim – mehrere Demos geplant

Steinmeier bei Gedenkminute in Mannheim – mehrere Demos geplant

1 Die Trauerstelle in Mannheim Foto: dpa/Uli Deck

Bundespräsident Steinmeier reist zum Gedenken an den getöteten Polizisten nach Mannheim. Die AfD und die Antifa planen Demos, dazu soll es eine Kundgebung für Demokratie und Vielfalt geben.











Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag für eine Gedenkminute zum Tod des Polizisten Rouven Laur um 11.34 Uhr auf dem Mannheimer Marktplatz erwartet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) werden ebenfalls da sein. Der Bundespräsident wird eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz ein Blumengebinde am Tatort niederlegen. Um 18.00 Uhr will die AfD unter anderem gegen Islamismus ebenfalls auf dem Marktplatz demonstrieren. Zeitgleich soll eine Gegendemonstration der Antifa stattfinden.

Ein 25-jähriger Afghane hatte am vergangenen Freitag fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen.

Kundgebungen ab 16.30 Uhr

Um 16.30 Uhr soll es eine Kundgebung unter dem Motto „Mannheim steht zusammen - für Demokratie und Vielfalt“ unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (Kreisverband Mannheim) und Vertretern demokratischer Parteien sowie Religionsgemeinschaften geben. Um 17.30 Uhr ist eine Demo des Bündnisses „Mannheim gegen Rechts“ gegen die AfD-Kundgebung geplant.

Am Donnerstag gab das Verwaltungsgericht Karlsruhe einem Eilantrag der AfD gegen eine Allgemeinverfügung der Stadt statt, wonach Veranstaltungen wie Demonstrationen auf dem Marktplatz derzeit verboten sind. Die Stadt hatte am Dienstag den Marktplatz vorläufig zum Gedenkort für den toten Polizisten erklärt und Veranstaltungen wie etwa Demonstrationen verboten. Sie legte Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts ein.