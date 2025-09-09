TK Elevator in Esslingen: Neubau in Esslingen: 400 Vollzeitstellen und 30 Stellen für Auszubildende

1 Neubauten mit einer Gesamtfläche von etwa 33 000 Quadratmetern für die TK Aufzugswerke sind in Oberesslingen entstanden. Foto: Markus Brändli

Der Neubau von TK Elevator in Esslingen biegt auf die Zielgerade ein. Viele bauliche Sprints sind in der Zeppelinstraße 100 im Stadtteil Oberesslingen nicht mehr nötig: Das Gebäude ist laut dem Unternehmen seit Juni fertig gestellt. Einweihungstermin ist Donnerstag, 18. September.

Mit dem neuen Kompetenzzentrum möchte TKE hoch hinaus. Produktion, Forschung, Entwicklung und Testeinrichtungen sollen laut Pressesprecher Jan-Philipp Eschenbach auf dem ehemaligen Areal von Eberspächer gebündelt werden. Nach aktueller Planung werden 400 Menschen in Vollzeit in der Zeppelinstraße in Lohn und Brot stehen. Plus 30 Auszubildende.

Seit Juni 2025 sind die Mitarbeitenden von TK Elevator nach und nach in den Neubau in der Zeppelinstraße in Esslingen eingezogen. Foto: Markus Brändli

Der Einzug des Unternehmen ist laut TKE schrittweise in mehreren Tranchen erfolgt, um ein Weiterführen des Betriebs zu gewährleisten: „Die Produktionslinien wurden nach und nach überführt. Das vollständig digitalisierte Ersatzteillager ist seit Juli 2025 in Betrieb, und die Büroarbeitsplätze werden sukzessive bezogen“, teilt Eschenbach mit. Zur offiziellen Einweihung am Donnerstag, 18. September, werde der Großteil des Teams vor Ort tätig sein.

TKE in Esslingen möchte alternative Mobilitätsformen fördern

Ob die Nerven der Mitarbeitenden schon vor Arbeitsbeginn durch eine ermüdende Parkplatzsuche im oft zugeparkten Umfeld leiden, verrät TKE nicht. Wohl aber, dass den mehr als 400 Mitarbeitenden rund 140 Stellplätze, darunter auch Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, zur Verfügung stünden. Denn: „Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie – deshalb fördern wir auch alternative Mobilitätsformen“, sagt Eschenbach. Über 100 Fahrradstellplätze seien entstanden. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs solle etwa durch Jobtickets angestoßen werden und sei erwünscht. Durch Schichtmodelle und Homeoffice glaube man, Mitarbeitenden ein „attraktives und ausgewogenes Mobilitätsangebot zu machen“. Zusätzlich bemühe sich das Unternehmen um die Anmietung weiterer Parkmöglichkeiten für Mitarbeitende und Besucher in der Zeppelinstraße.

Viel wurde laut TKE getan – wenig sei noch zu tun. Der Neubau sei grundsätzlich fertig. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach müsse in den kommenden Monaten noch installiert werden. Bis zur Einweihung seien laut Jan-Philipp Eschenbach einige Restarbeiten bei IT, Einrichtung und Produktion zu erledigen, die den laufenden Betrieb aber nicht stören würden.

Das Gelände auf den Fildern wird nach dem Umzug veräußert

Wichtiger Zwischenschritt: Im September 2024 wurde ein Baustellenfest auf dem Neubaugelände von TK Elevator gefeiert. Foto: Roberto Bulgrin

Zuvor hatte es auch Negativschlagzeilen gegeben. Zu dem Ringen um den Standort auf den Fildern, Arbeitsplatzabbau und wirtschaftlich schwierigen Zeiten äußert sich das Unternehmen zurückhaltend-diplomatisch. Der bisherige Standort in Neuhausen sei über viele Jahre „ein wichtiger Produktionsstandort“ für TK Elevator gewesen. Veränderte Marktbedingungen hätten eine Neuausrichtung der Produktion verlangt, die gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern beschlossen worden sei: „Wir bündeln die Kompetenzen für Antriebe, Systeme und die nachhaltige digitale Aufzugsplattform EOX an einem hochmodernen Standort in unmittelbarer Nähe.“

Auf den Fildern würden keine Unternehmensteile von TK Elevator verbleiben: „Das Gelände wird nach Abschluss des Umzugs veräußert“, erklärt Eschenbach. Als Gründe für die Neuausrichtung wurden in einer Pressemitteilung vom Dezember 2022 der Rückzug aus dem russischen Markt zu Jahresanfang, hohe Materialkosten, herausfordernde Lieferketten und schwankende makroökonomische Entwicklungen genannt. Ein Abbau von insgesamt rund 500 Stellen innerhalb der kommenden zwei Jahre und eine Sicherung der verbleibenden rund 300 Stellen bis 2030 wurden 2022 angekündigt. Zur aktuellen Entwicklung teilt Eschenbach mit: „Wichtig ist: Das heutige Zielbild unserer Mitarbeitendenzahl beläuft sich auf knapp über 400, also mehr als ursprünglich angenommen.“

Das Unternehmen hält sich damit für zukunftsfähig. Der Aufzughersteller hat im Geschäftsjahr 2023/2024 nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 9,3 Milliarden Euro erzielt. Etwa 50 000 Mitarbeitende und gut 25 000 Servicetechniker seien an mehr als 1000 Standorten weltweit tätig.

TKE hat nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 9,3 Milliarden Euro erzielt. Etwa 50 000 Mitarbeitende würden beschäftigt. Foto: Markus Brändli

Besteht daher neuer Platzbedarf über den Neubau in Esslingen hinaus? „Das neue Product Competence Center deckt unsere aktuellen Anforderungen für Produktion, Forschung, Entwicklung und das digitale Ersatzteillager vollständig ab.“ Gleichzeitig werde nicht ausgeschlossen, Esslingen künftig auch als Standort für weitere Aktivitäten des Konzerns zu nutzen: „Schon heute hat auch der Seed Campus, unsere weltweite Lernorganisation für Mitarbeitende, einen Ableger in der Stadt.“

TKE Elevator im Überblick

TK Elevator

Das Produktportfolio umfasst Personen- und Lastenaufzüge, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Fluggastbrücken, Treppen- und Plattformlifte. Im August 2020 habe sich TK Elevator von Thyssen Krupp abgespaltet und agiert seither selbstständig.

Neubau

Anfang Oktober 2023 war mit dem Abriss des Eberspächer-Werks begonnen worden. Die Bauarbeiten für das neue Technologiezentrum begannen im März 2024. TKE hat nach eigenen Angaben rund 80 Millionen Euro in die Einrichtung, Produktionsanlagen, IT-Systeme oder das digitale Ersatzteillager investiert.