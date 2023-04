1 Gudrun Eichel macht ihre Figuren komplett selbst. Foto: /Marion Brucker

Gudrun Eichel aus Aichwald hat viele Jahre als Erzieherin gearbeitet. Dann hat sie den Sprung gewagt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und ist darüber bis heute glücklich.















Link kopiert

Gudrun Eichel strahlt von innen heraus. Das überträgt sich auf ihre Figuren, mit denen sie ihrem Publikum Geschichten erzählt. Tischtheater nennt sie ihre halbstündigen interaktiven Aufführungen.

Eichel, von Beruf Erzieherin, hat für den Besuch ihr Theater im Wohnzimmer aufgebaut. Sie steht hinter einem drei Meter langen Tisch, der mit einem schwarzen Tuch abgedeckt ist. Hinter ihr hängt ein schwarzer Vorhang, auch sie selbst ist schwarz gekleidet. Durch die dunkele Farbe werde die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Geschehen auf der Bühne gelenkt, erklärt sie. Ihre Figuren hat sie hinter Baumrinden auf dem Tisch versteckt. Sie dienen zugleich als Kulisse. Mal als Mauer, mal als Schlossturm oder Stadttor, je nach Stück werden sie unterschiedlich eingesetzt.

Als ersten holt Gudrun Eichel Koriander, eine rund 30 Zentimeter große, grün gekleidete Holzfigur, hervor. Sein Kopf steckt auf einem Stab in einem mit Mörtel gefüllten Pappbecher. Die Hände hat Eichel aus Holz ausgesägt und geschliffen, die Kleider selbst genäht. Sie verwendet alte Stoffe und natürliche Materialien: „Ich genieße, dass ich alles selber machen kann“, sagt sie.

Koriander ist einer der Hauptfiguren in ihrem neusten Stück. „Das Geheimnis der Bienen“. Die 57-Jährige hat es während der Coronazeit erfunden. Darin geht es um Prinzessin Pimpenelle, die nicht mehr lacht. Viele Menschen versuchen vergeblich, dies zu ändern. Dabei wünscht sie sich nur Früchte aus dem Schlossgarten.

Wie bei jeder Geschichte – mittlerweile hat sie rund 20 im Repertoire – recherchiert sie erst die Hintergründe. Anschließend schreibt sie die Rollen und spielt jede Geschichte mehrmals durch. „Ich möchte in der Geschichte so drin sein, dass ich sie selber nachempfinden kann“, sagt sie. Spreche die Figur, so schaue sie diese an und gebe ihr ihre Stimme, je nach deren Gemütsverfassung, traurig, nachdenklich oder erfreut. Schaue sie ins Publikum, so fungiere sie als Erzählerin. Das gibt ihr die Gelegenheit, zu beobachten, ob das Publikum noch bei der Sache ist oder ob etwas Neues kommen muss.

Für ihr neues Stück, für das sie sogar Mandoline spielen gelernt hat, hat Gudrun Eichel Blumen gefilzt – Krokusse, Gänseblümchen, Hyazinthen. Die Tischtheaterspielerin lässt sie nach und nach hinter einer Baumrinde ans Tageslicht kommen. Eine Biene fliegt darüber. Hat sie sich erst einmal eine Blüte ausgewählt, wird sie ihr ganzes Leben immer dieselbe Blumensorte anfliegen.

Es ist eines der Dinge, die das Publikum ganz nebenbei erfährt. Die ehemalige Erzieherin möchte ohne schulische Handlungsanweisung, sondern über Emotionen Werte vermitteln. Sie tritt vor allem in Kitas, Grundschulen und bei Seniorennachmittagen auf. So beziehe sie das Publikum immer in das Stück mit ein. Beispielsweise könne es während der Aufführung „Das Geheimnis der Bienen“ Tipps geben, wie ein bienenfreundlicher Garten gestaltet werden sollte.

Viele ihrer Stücke basieren auf der Bibel: „Natürlich sind mir Bibelgeschichten wichtig, zumal es nicht mehr üblich ist, Kindern wie früher aus der Kinderbibel vorzulesen“, sagt die engagierte Christin. Dabei seien diese Stücke aktueller denn je, meint sie und verweist auf das über Bartimäus. Er ist blind. Eichel versucht, das Publikum in seine Welt mitzunehmen. „Die Zuschauer möchten echte Gefühle erleben. Sie wollen mitfühlen“, sagt sie. Das habe sie in einem ihrer ersten Seminare gelernt.

Über Jahre besuchte Eichel, die schon als Jugendliche in Pantomimestücken bei Straßenfesten aufgetreten ist, den Pantomimeunterricht bei Peter Makal, später Schauspielseminare und Seminare bei dem Figurenspieler Matthias Jungermann. 2017 hat sie im Kindergarten aufgehört. „Ich hatte das Gefühl, einen Neubeginn starten zu müssen und meine Geschichten zu erzählen“, sagt sie. Ihre Schwägerin habe sie dazu ermutigt, es auszuprobieren. „Man kann nur ein Auto steuern, das fährt“, habe sie gesagt. Die Mutter von vier erwachsenen Kindern machte ihr Hobby zum Beruf. Und hat es nicht bereut: „Es macht mich glücklich, wenn sich andere freuen, wenn ich merke, sie fühlen mit, sind ganz dabei, wenn der Funke überspringt.“

Aufführung Am Montag, 8. Mai, spielt Gudrun Eichel in der Aichwalder Bücherei für Kinder ab drei Jahren ihr Stück „Das verlorene Schaf“. Beginn ist um 15 Uhr.