Tischtennis – Zusammenfassung: Reichenbach bleibt ungeschlagen
1
Foto: oh

Die TVR-Tischtennis-Frauen tun sich in der Verbandsliga gegen das Schlusslicht schwer. Die SG Ostfildern jubelt nach Mitternacht.

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach haben beim 8:5 gegen den VfR Altenmünster II den ersten Heimsieg der Saison eingefahren und bleiben gleichzeitig ungeschlagen. Wie das zusammenpasst? Nach zuvor vier Auftritten in fremden Halle – mit der Ausbeute von zwei Siegen und zwei Unentschieden – traten sie zum zum ersten Mal dabei an. Immerhin: Am Samstag (18.30 Uhr) gibt es gegen Tischtennis Frickenhausen II gleich das nächste Heimspiel.

