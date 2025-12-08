Tischtennis – Zusammenfassung: Reichenbach bleibt ungeschlagen

1 So sehen Siegerinnen aus: Das Team des TV Reichenbach. Foto: oh

Die TVR-Tischtennis-Frauen tun sich in der Verbandsliga gegen das Schlusslicht schwer, aber gewinnen. Die SG Ostfildern jubelt nach Mitternacht.











Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach haben beim 8:5 gegen den VfR Altenmünster II den ersten Heimsieg der Saison eingefahren und bleiben gleichzeitig ungeschlagen. Wie das zusammenpasst? Nach zuvor vier Auftritten in fremden Halle – mit der Ausbeute von zwei Siegen und zwei Unentschieden – traten sie zum zum ersten Mal dabei an. Immerhin: Am Samstag (18.30 Uhr) gibt es gegen Tischtennis Frickenhausen II gleich das nächste Heimspiel.