Tischtennis-Zusammenfassung: Fünf-Satz-Spektakel der TTF Neuhausen

Die Tischtennisfreunde belohnen sich nicht für einen starken Fight. Rückschläge für den TV Hochdorf und die Wernauer SF.











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Die Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler biegen so langsam in die Saison-Zielgerade ein. Und es herrscht noch einige Spannung.

Frauen – Verbandsliga

Im Spiel gegen Tabellenführer TTC Gnadental haben die Frauen des TV Reichenbach ihr Potenzial aufblitzen lassen. Beim 7:7 waren sie dem Sieg sogar deutlich näher, unterlagen aber dreimal im Entscheidungssatz. Spielerin des Tages war Marion Schuster, die alle drei Einzel gewann und mit Nicole Diehm die Nummer eins von Gnadental mit 3:0 schlug.

Landesliga

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfing der TSV Lichtenwald den SV Remshalden. „Nach fast einjähriger Pause konnten wir wieder auf Kun Ma zurückgreifen“, sagte Sina Daubinger zum Comeback der Nummer eins. Kun Ma hatte beim 3:1 im Doppel mit Sara Zeizinger zwar leichte Startschwierigkeiten, gewann dann aber in gewohnt souveräner Manier beide Einzel. Auch Sara Zeizinger blieb mit ihren zwei Siegen ungeschlagen. Sabine Feirer musste sich der Spitzenspielerin Susanne Henseling mit 2:3 geschlagen geben, siegte aber gegen Larissa Lederer mit 3:1. Ulrike Haise unterlag zwar im ersten Einzel gegen Sylvia Gruber, gewann aber gegen Anja Schädel ganz klar mit 3:0 machte damit den 8:2-Endstand perfekt.

Verfolger TTF Neuhausen verlor überraschend gegen den TSV Georgii Allianz II. Bis zum 3:3 war die Partie offen, dann übernahmen die Gäste das Kommando. Entscheidend waren letztlich drei Fünfsatz-Niederlagen. Mit dem 3:8 bleibt Neuhausen hinter Georgii Allianz auf Tabellenplatz drei. Lichtenwald hat jetzt beste Chancen auf die Meisterschaft.

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Männer – Landesklasse

Die TTF Neuhausen verloren beim TTV Zell mit 5:9. Sechs Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen und alle gingen – oft hauchdünn – an den Gastgeber. So half Neuhausen auch die frühe 3:1-Führung nicht, am Ende fehlte das Quäntchen Glück. „Spielerisch waren wir absolut auf Augenhöhe, das zeigt auch das knappe Punkteverhältnis. Aber sechs mal in den Fünften zu gehen und nicht zu gewinnen – das ist diesmal der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage“, lautete das Fazit aus der TTF-Kabine. Erfolgreichster Akteur war Sascha Bechtel mit zwei Einzelsiegen in der Mitte. Zuvor hatte es gegen Tabellenführer TSV Wäschenbeuren stark ersatzgeschwächt nichts zu holen gegeben. Beim 0:9 gab es nur zwei knappe Partien, die aber auch hier im fünften Satz an die Gegner gingen.

Platz zwei verteidigte der TSV Wendlingen. Gegen die TTF Neckartenzlingen gab es einen souveränen 9:3-Heimsieg. Renata Krawczyk und Stefan Jeschke holten zusammen fünf Zähler und waren damit die Sieggaranten.

Einen Rückschlag gab es dagegen für den TV Hochdorf. Beim TTC Aichtal ging der TVH mit 2:9 unter. Nur die Einzel von Marius Schrimpf und Nico Peller gingen an die Hochdorfer, ansonsten waren die Aichtaler wacher und sicherten sich wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Frauen – Landesklasse

Eine knappe Niederlage gab es für den TSV RSK Esslingen. Mit 5:8 unterlagen die Esslingerinnen der SG Bettringen und müssen damit weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten. Bis zum 4:4 setzte sich kein Team ab. Dann gewann Bettringens Claudia Stegmaier sowohl gegen Monika Weis als auch gegen Corinna Ruf im fünften Satz, was den Ausschlag zugunsten der Gäste gab.

Männer – Bezirksliga

„Gegen Spitzenreiter TT Frickenhausen war von Anfang an klar, dass es schwer werden würde“, berichtete Niclas Schlecht vom Spiel der SG Ostfildern. Und: „Der Start verlief vielversprechend mit zwei Doppelsiegen. Rene Steffens glänzte dann erneut und sicherte sich im 5. Satz den Sieg.“ Bis zum 5:5 entwickelte sich ein spannendes Spiel, das in jedem Satz hart umkämpft war. In der zweiten Einzelrunde punktete mit Ausnahme von Steffens aber kein Ostfilderner und der Sieg ging verdient mit 9:5 an Frickenhausen. Trotz der Niederlage bleibt die Spielgemeinschaft auf Platz drei. „Doch der Schein trügt ein wenig“, weist Schlecht auf die extrem ausgeglichene Liga hin: „Zwischen Platz drei und den gefährlichen Abstiegsregionen liegt nur ein Sieg. Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel und Ausrutscher kann sich in diesem ‚Tabellen-Sandwich’ niemand erlauben.“

Umso wichtiger war der 9:7-Heimsieg für die TTF Neuhausen II. Gegen den VfL Kirchheim IV setzte sich die Mannschaft nach großem Kampf mit 9:7 durch. „Dabei verlief die Begegnung zunächst alles andere als optimal für unsere Jungs“, berichtete Sportwart Benjamin Hermann: „Nachdem der Rückstand zwischenzeitlich auf 2:6 angewachsen war, hatte ehrlich gesagt kaum noch jemand mit einem Heimsieg gerechnet. Doch das Team zeigte große Moral, schaltete in den Kampfmodus und arbeitete sich Punkt für Punkt zurück ins Spiel.“ Die Aufholjagd endete schließlich im entscheidenden Schlussdoppel. Dort ließen Daniel Migl und Rico Zeller nichts mehr anbrennen und gewannen souverän mit 3:1, womit der viel umjubelte 9:7-Endstand perfekt war. „Man of the Match“ war Zeller, der gleich viermal als Sieger von der Platte ging und damit maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte.

Bezirksklasse

Die Wernauer SF haben sich mit zwei Niederlagen aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die 7:9-Pleite beim TTV Dettingen war besonders ärgerlich, da auch die Gegner alles andere als komplett antrat. Doch nur Jan Reisberger überzeugte am hinteren Paarkreuz. Gar nichts drin war dann bei den TTF Neckartenzlingen III. In nicht einmal zwei Stunden unterlagen die Wernauer mit 0:9. Der Vorteil im Fernduell um die Meisterschaft liegt damit weiter bei den Neckartenzlingern, die mit zwei Auswärtssiegen alles klar machen können.

Im Abstiegskampf punktete der TV Reichenbach mit 9:4 gegen Dettingen. Florian Grundner und Kai Schröder gaben in der Mitte keinen Satz ab und sicherten ihrem Team den Heimsieg. Um Dettingen noch einzuholen, muss Reichenbach aber mindestens zwei weitere Spiele gewinnen.

Der TV Unterboihingen verspielte gegen den TSV RSK Esslingen eine 4:2-Führung. Mitentscheidend war, dass Sascha Bruckner zweimal mit 9:11 im Entscheidungssatz unterlag. Nur Ralph Rippl punktete in Durchgang zwei für den TVU, der so mit 5:9 unterlag.

In der Gruppe zwei hat der TSV Wendlingen II die Meisterschaft so gut wie sicher. Nach dem souveränen 9:1-Sieg gegen den VfB Oberesslingen/Zell brauchen die Wendlinger im Heimspiel gegen den TTC Notzingen-Wellingen nur einen Punkt, um auch rechnerisch alles klar zu machen.

Im Fernduell um Platz zwei patzten sowohl der SV Hardt (8:8 in Notzingen) als auch der TSV Jesingen (6:9 in Stetten). Hardt hat damit die Nase vorne, muss aber im letzten Spiel gegen Tabellenführer Wendlingen ran.

Im Tabellenkeller profitierten die TTF Neuhausen III (3:9 gegen Hardt) vom ersten Sieg von Oberesslingen/Zell. Der bereits abgestiegene VfBOEZ schlug die TTF Neckartenzlingen IV mit 9:5, die damit hinter Neuhausen auf Rang neun bleiben.