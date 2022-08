1 Friedrich „Fritz“ Russek blickt auf eine lange Funktionärskarriere zurück. Foto: /Ralf Just

Beim TSV Wendlingen ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach vielen Jahren als Abteilungsleiter gibt Friedrich Russek die Verantwortung an seine Nachfolger weiter.















Es ist eine eigene kleine Welt, die man im Keller bei Familie Russek in Unterboihingen betritt. Im Hobbyraum erzählen Bilder, Pokale, Medaillen und Urkunden an den Wänden von zahlreichen Erfolgen der Wendlinger Tischtennisspieler und alle sind untrennbar mit Friedrich Russek, in der Tischtennisszene landauf und landab nur als Fritz bekannt, verbunden.