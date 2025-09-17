Tischtennis: Spannung in der Bezirksliga und der Bezirksklasse

Spannung in der Bezirksliga und der Bezirksklasse

1 Die Tischtennisspieler der SG Ostfildern sind in die Bezirksliga aufgestiegen. Foto: oh

Nach 15 Jahren ist wieder eine Mannschaft aus Ostfildern – Spielgemeinschaft aus Ruit und Nellingen – im Tischtennis-Bezirksoberhaus am Start.











Im Oberhaus des Tischtennis-Bezirks Esslingen gehen in den TTF Neuhausen II, dem TTC Esslingen und TT Ostfildern drei Vereine aus der Region an den Start. Die Ausgangslage und entsprechend die Ziele der drei Mannschaften sind unterschiedlich. Das gilt freilich auch für die zwei Staffeln der Bezirksklasse, in der viel Spannung zu erwarten ist. Die neue Saison kann also kommen.