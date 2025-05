Tischtennis-Relegation im Kreis Esslingen: „Große Aufstiegsparty“ der SG Ostfildern

1 Die SG Ostfildern bezwingt den TV Bissingen mit 9:6. Foto: oh

Bei der Tischtennis-Relegation in Oberboihingen geht es spannend zu. Die Tischtennisspieler der SG Ostfildern steigen in die Bezirksliga auf.











Bei der Tischtennis-Relegation in Oberboihingen hat die SG Ostfildern im zweiten Jahr ihres Bestehens der Spielgemeinschaft aus dem TV Nellingen und dem TB Ruit den Aufstieg in die Bezirksliga klargemacht. Nach 15 Jahren kehrt somit eine Ostfilderner Mannschaft in diese Spielklasse zurück – das war zuletzt der TVN in der Saison 2010/2011. Gejubelt wurde auch beim TTC Esslingen II sowie beim vierten Team der TTF Neuhausen. Beide Mannschaften feierten am Ende den Klassenverbleib.