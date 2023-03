1 Die reguläre Runde im Tischtennis neigt sich ihrem Ende zu. Foto: EZ/Archiv

Auch für die Lichtenwalder Tischtennisfrauen müsste in der Verbandsliga schon alles schief gehen, um die Meisterschaft noch herzugeben.















Link kopiert

Während das zweite Männerteam der Tischtennisfreunde Neuhausen an der Spitze der Landesklasse zielsicher in Richtung Meisterschaft unterwegs ist, hat der VfB Oberesslingen/Zell im Abstiegskampf nochmals Boden gutgemacht. Einen großen und vorentscheidenden Schritt in Richtung Titel und Aufstieg haben in der Verbandsliga indessen die Frauen des TSV Lichtenwald mit einen Sieg in ihrem letzten Heimspiel der Saison gemacht.