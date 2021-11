1 Nico Peller bleibt für den TV Hochdorf beim VfL Kirchheim III sieglos: im Einzel ebenso wie im Doppel mit Christian Spelter. Foto: /Robin Rudel

Der Spitzenreiter der Bezirksliga überlässt Tischtennis Frickenhausen II beim 9:0-Erfolg lediglich fünf Sätze. Aufgrund der verschärften Corona-Regeln des Landes gehen inzwischen allerdings etlichen Vereinen die Spieler aus, so dass es vermehrt zu Absagen kommt.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Seit dem vergangenen Mittwoch ist die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Der Südweststaat befindet sich damit auch offiziell in der Alarmstufe II. Am Freitagabend wurde demgemäß dann auch die CoronaVO Sport aktualisiert, wobei sich für die Tischtennisspieler im Vergleich zum vorangegangenen Wochenende nichts änderte. Für sie gilt weiterhin die 2-G-Regelung. Der baden-württembergische Tischtennisverband beschloss auf dieser Grundlage daher, den Spielbetrieb in allen Verbands- und Bezirksspielklassen fortzusetzen. Es zeigte sich aber schnell, dass es nun vermehrt zu Spielabsagen wegen Spielermangels kommt. Einige Vereine und Mannschaften überlegen bereits, vor der Winterpause gar nicht mehr anzutreten beziehungsweise ihre Spiele „abzuschenken“.