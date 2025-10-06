Tischtennis in der Region: Reichenbacherinnen holen ein „überraschendes“ Remis
Die Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach um Teamkapitänin Isabel Köngeter (Zweite von links) sind mit dem Saisonauftakt zufrieden. Foto: TV Reichenbach

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach erspielen sich zum Auftakt beim Ersten Neckarsulm III ein 7:7-Remis.

Zum Auftakt der neuen Saison machten sich die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbachs am Sonntag bereits frühmorgens auf den Weg nach Neckarsulm. Die doch recht lange Anfahrt sollte sich allerdings lohnen: Die Reichenbacherinnen holten bei der SU Neckarsulm III ein 7:7-Unentschieden. Nach dem Auftakterfolg verloren derweil die Tischtennisspieler des TV Hochdorf in der Landesklasse gegen den TSV Musberg.

