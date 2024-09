Tischtennis im Kreis Esslingen: Wenig Veränderungen, auch bei den Zielen

1 Ran an Schläger und Ball: Rainer Theiß ist weiterhin die Nummer eins der Neuhausener. Foto: /Herbert Rudel

Die TTF Neuhausen wollen als männliches Aushängeschild der Tischtennis-Region in der Landesliga erneut einen Platz im oberen Drittel erreichen. In der Landesklasse will der TSV Wendlingen vorne mitspielen.











Die TTF Neuhausen in der Landesliga und der Landesklasse sowie der TV Hochdorf in der Landesklasse – mit wenig personellen Veränderungen peilen diese Teams in der nun beginnenden Tischtennis-Saison ähnliche Ziele wie zuletzt an. Lediglich beim TSV Wendlingen, ebenfalls in der Landesklasse, äußern sie sich ein bisschen offensiver.