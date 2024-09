VfBOEZ strebt eine vordere Platzierung an

1 Das Esslinger Tischtennis-Derby zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und dem TTC Esslingen wird es in der Bezirksliga geben. Foto:

Die Tischtennisspieler des VfB Oberesslingen/Zell haben sich in der Bezirksliga einiges vorgenommen.











Der VfB Oberesslingen/Zell freut sich in der Tischtennis-Bezirksliga auf das Derby gegen den TTC Esslingen. Aufsteiger TTF Neuhausen III will sich in der Liga etablieren.