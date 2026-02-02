Tischtennis im Kreis Esslingen: TV Reichenbach verteidigt Rang zwei
1
Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald stehen nach dem 8:1-Sieg beim TSV Sielmingen weiter an der Spitze. Foto: oh

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach holen zum Rückrundenauftakt ein Remis. Die Männer des TSV Wendlingen gewinnen in der Landesklasse gegen die TTF Neuhausen.

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach starteten mit einem 7:7-Unentschieden gegen den Fünften TSV Neuenstein in die Rückrunde und verteidigten Platz drei. Derweil gewannen die Landesklasse-Männer des Zweiten TSV Wendlingen die Partie gegen den Fünften TTF Neuhausen klar mit 9:3 – und bleiben am Ersten TSV Wäschenbeuren dran.

