Tischtennis im Kreis Esslingen: TV Reichenbach verteidigt Rang zwei

1 Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald stehen nach dem 8:1-Sieg beim TSV Sielmingen weiter an der Spitze. Foto: oh

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach holen zum Rückrundenauftakt ein Remis. Die Männer des TSV Wendlingen gewinnen in der Landesklasse gegen die TTF Neuhausen.











Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach starteten mit einem 7:7-Unentschieden gegen den Fünften TSV Neuenstein in die Rückrunde und verteidigten Platz drei. Derweil gewannen die Landesklasse-Männer des Zweiten TSV Wendlingen die Partie gegen den Fünften TTF Neuhausen klar mit 9:3 – und bleiben am Ersten TSV Wäschenbeuren dran.