Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Wendlingen bleibt zuhause ungeschlagen

1 Der TSV Wendlingen gewinnt in der Landesklasse gegen den TV Hochdorf mit 9:7. Foto: oh

In den Tischtennisligen der Region war am Wochenende wenig los, was daran lag, dass die Bezirksmeisterschaften beim TSV Oberboihingen ausgespielt wurden. Der Bezirk Esslingen hat aus dem starken Teilnehmer-Rückgang des Vorjahrs seine Lehren gezogen. Um bei den Bezirksmeisterschaften keine leere Halle zu präsentieren, entschieden die Verantwortlichen schon frühzeitig, die Veranstaltung auf einen Tag zu verkürzen. Eine große Beteiligung gab es bei den Erwachsenen in der D-Klasse, hier gingen 31 Spieler an den Start. Das Duell der Oberboihinger Nachwuchstalente entschied Mark Deutsch gegen seinen Teamkollegen Benjamin Langolf in drei Sätzen für sich und holte sich so den Titel.