1 Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen der TTF Neuhausen rangieren auf Platz eins. Foto: oh

Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen aus Neuhausen siegen gegen Süßen III mit 8:1. Die TTF-Männer verlieren dagegen erneut.











Link kopiert

Die Tischtennisfreundinnen Neuhausen bezwangen in der Landesliga den Vierten TTG Süßen III mit 8:1 und kletterten vorerst – mit einem Spiel mehr vor dem Konkurrenten Tischtennis Frickenhausen II – an die Spitze der Tabelle. Die Männer des TSV RSK Esslingen schafften in der Bezirksklasse vorzeitig den Klassenverbleib.