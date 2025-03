Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen der TTF schlagen den TTV Dettingen mit 8:0 und bleiben Zweiter. Die Männer treten nicht an.











Die Landesliga-Tischtennisspieler der TTF Neuhausen traten am Samstag nicht an, verloren so bei der TSG Eislingen mit 0:9 und planen als Letzter mit nur einem Punkt schon für die Landesklasse. Die ebenfalls in der Landesliga beheimateten Frauen des Vereins sind dagegen sehr erfolgreich und stehen auf Rang zwei ihrer Tabelle.