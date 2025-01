Tischtennis im Kreis Esslingen: Doppelte Niederlage für die TTF Neuhausen

1 Die Tischtennisfreunde Neuhausen verlieren gegen den SV Nabern mit 1:4 im Bezirkspokalfinale – und unterliegen der SK Stuttgart mit 0:9 in der Landesliga. Foto: oh

Die Tischtennisfreunde Neuhausen verlieren die Partie in der Liga und das Bezirkspokalfinale. Die TTF-Frauen bleiben dagegen siegreich.











Die Verbandsoberliga-Tischennisspielerinnen des TSV Lichtenwald gewannen überraschend beim Dritten SC Berg mit 8:2 und rangieren auf Rang sechs. Während des Ligabetriebs wurde auch der Bezirkspokal ausgespielt. Und die TTF Neuhausen waren daher doppelt gefordert: Zuerst verloren die Tischtennisfreunde das Pokalfinale – die Neuauflage aus dem Vorjahr – gegen den SV Nabern mit 1:4 und unterlagen darauf der SK Stuttgart mit 0:9 in der Landesliga. Nabern ging jedoch sowieso als Favorit in die Partie, denn Neuhausen bot in David Krause im Finale nur einen Stammspieler auf. Krause holte zwar gegen Yannic Hiller prompt den ersten Punkt und die TTF-Aktuere Matthias Stradinger sowie Marcel Steckkönig gewannen jeweils den ersten Satz, aber danach setzten sich die Naberner souverän durch.