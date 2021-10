Die Hochdorfer haben was vom Sonntag

1 Volle Konzentration beim Aufschlag: Marcel Hees holt einen Punkt für den TV Hochdorf, aber das Team verliert klar. Foto: /Robin Rudel

Bei der 2:9-Niederlage des Landesliga-Teams in Donzdorf geht es schnell. Die TTF Neuhausen unterliegen ebenfalls , das zweite Team der TTF bleibt in der Bezirksliga ohne Niederlage. Die Frauen des TV Reichenbach zahlen weiter Lehrgeld.















Esslingen - In der Tischtennis-Landesliga setzte es für die TTF Neuhausen und den TV Hochdorf jeweils eine deutliche Niederlage. Während die TTF gegen das Spitzenteam DJK Sportbund Stuttgart III größtenteils gut mithielten, war für den TVH in der kleinen Halle in Donzdorf das Vergnügen schnell wieder beendet.