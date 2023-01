Luftverkehr Behörde: Defekte Datei verursachte Flugchaos in den USA

Landesweit stand 90 Minuten alles still, kein Flugzeug erhielt mehr Starterlaubnis: Eine Computerpanne legte am Donnerstag in den USA den Flugverkehr lahm. Nun gibt es nähere Erkenntnisse zur Ursache.