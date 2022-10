Was tun mit Kastanien? Acht gute Ideen für die schönen braunen Früchte

Jetzt liegen sie wieder unter Bäumen, in Parks und im Wald: Kastanien. Insbesondere Kinder können kaum an den glänzenden Früchten vorbeigehen, ohne sie aufzulesen. Doch immer nur Männchen daraus bauen? Wir haben acht Vorschläge, was man mit Kastanien anstellen kann.