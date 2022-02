1 Eierwasser muss nach dem Kochen nicht gleich weggeschüttet werden. Es eignet sich zum Gießen von Pflanzen. Foto: imago images/robertkalb photographien/ROBERT KALB

Nach dem Eierkochen wird das Wasser häufig in den Abfluss gekippt. Das ist nicht notwendig, denn Eierwasser kann man optimal anderweitig verwenden. Wir zeigen im Video, wie das funktioniert.















Link kopiert

Stuttgart - In den meisten Fällen wird das Wasser nach dem Eierkochen anschließend in den Abfluss gegossen. Das muss aber nicht unbedingt sein – Eierwasser lässt sich gut weiter verwerten. Für Pflanzen eignet sich das, an Kalzium reichhaltige Eierwasser, optimal. Kalzium hält den pH-Wert in der Erde neutral. Der durchschnittliche Wert sollte immer in einem Bereich von 6,0 und 6,5 liegen.

In unserem Video geben wir einen Überblick darüber, wie man Eierwasser nach dem Kochen weiterhin nutzen kann:

Eierwasser ist reich an Kalzium

Durch die Zugabe des Kalziums, in Form des Eierwassers, wird dem Grüngewächs die ideale Umgebung geboten, um Nährstoffe aufnehmen zu können. Das sorgt wiederum für ein gutes Wachstum der Pflanzen. Bei Kalziummangel bleiben die Blätter der Pflanzen oft klein, was auf eine Hemmung des Wachstums hindeutet. Auch die Stabilität der Pflanze wird durch die Beigabe von Kalzium verbessert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Was bedeutet „abschrecken“?

Nach dem Eierkochen sollte man das Wasser für ein paar Minuten auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und anschließend den Pflanzenboden damit begießen – fertig.