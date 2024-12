Tipps für spontanen Urlaub in der Region: Wohin zum Wintercamping im Kreis Esslingen?

Kitas in Wendlingen Ärger um verkürzte Kita-Betreuung – Jetzt soll externer Dienstleister helfen

Die Malteser in Wendlingen steigen in die Betreuung in den städtischen Kitas ein. Die Stadt erhofft sich eine Entlastung für ihre Fachkräfte und mehr Verlässlichkeit für Eltern.