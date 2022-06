1 Für einige junge Menschen ist das Praktikum die Eintrittskarte zur Festanstellung. Foto: Imago/Rainer Unkel

Den beruflichen Alltag erleben war während der Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich. Die Lage hat sich entspannt. Wir erklären, welche Unternehmen freie Plätze haben und wo man gut verdient. Für Schüler gibt es eine Besonderheit.















Corona hat die berufliche Orientierung vieler junger Menschen durcheinandergewirbelt. Schulen und Universitäten haben während der Pandemie ihre Lehrtätigkeit ins private Umfeld verlagert, Unternehmen die Beschäftigten möglichst ins Homeoffice geschickt. Viele Praktika sind in der Folge schlicht gestrichen worden – eben weil sich in einem solchen Umfeld die Betreuung junger Menschen kaum organisieren lässt. Wie sieht es aktuell aus? Welche Unternehmen bieten wieder Praktika für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende an? Welche Voraussetzungen müssen diese erfüllen? Und: Wie viel verdient man? Wir haben uns in Unternehmen umgehört.