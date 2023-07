1 Keine leichte Beute, die Wärmepumpe: Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg rechnet mit einem Anstieg der Delikte. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Experten gehen davon aus, dass sich in Zukunft Diebstähle von Wärmepumpen häufen werden. Wie verbreitet ist das Problem in Baden-Württemberg derzeit und wie können sich Haushalte absichern?















Jene Fotomontage kann durchaus bange machen: Da spurtet ein schwarz gekleideter Mann mit Panzerknacker-Maske von dannen, in der rechten Hand leger den Teil einer Wärmepumpe, die immer öfters vor dem Häusern in der Republik Luft für die Heizung ansaugt. Die „Welt am Sonntag“ hat unlängst über ein neues Phänomen berichtet: den Wärmepumpenklau. Auch das Magazin „Der Spiegel“ hat den Fall in Schleswig-Holstein aufgegriffen. Aber wie oft werden tatsächlich Pumpen gestohlen? Und wie verbreitet ist das in Baden-Württemberg?