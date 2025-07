Tipps für Familien: 5 Wasserspielplätze in Esslingen: Wo kann man bei Hitze am besten matschen?

5 Wasserspielplätze in Esslingen: Wo kann man bei Hitze am besten matschen?

6 Nach der Mittagspause geht es für diese Jungs auf den Spielplatz in der Tannenbergstraße. Foto: Corinna Meinke

Esslingen bietet Familien mit Kindern eine Menge Spielplätze. An heißen Tagen dürften vor allem die attraktiv sein, auf denen Wasser fließt. Wir haben uns fünf angeschaut.











Link kopiert

Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt gute und weniger gute Nachrichten zum Thema Wasserspielplätze im Esslinger Stadtgebiet. Bei einem kleinen Spielplatzcheck wurden dafür fünf Plätze an einem sehr heißen Vormittag besucht. Die Plätze sollen nur als Beispiele dienen, denn tatsächlich gibt es einige Spielplätze mehr, bei denen sich Kinder in Esslingen ebenfalls mit Wasser die Zeit vertreiben können. Wer für seine Kinder aber eine richtige Abkühlung sucht, ohne extra ins Freibad zu gehen, wird vermutlich im Maillepark mit seinem Wasserbecken und dem Trinkbrunnen mehr Erfrischung finden.

Tannenbergstraße Meistens wird das Attribut Wasserspielplatz lediglich von einer Edelstahlpumpe gedeckt. So ist es auch in der Tannenbergstraße. Der weitläufige Spielplatz liegt mitten in der Pliensauvorstadt und ist umgeben von Wohnblocks. Das großzügige Areal bietet dank des alten Baumbestands genügend Schatten für Ruhesuchende und genauso für spielende Kinder, die sich auf Schaukel, Klettergerüst und im Sand vergnügen können.

Viele Spielplätze in Esslingen sind Anlaufstellen in der Freizeit

Dort befindet sich auch die Wasserpumpe, die mit einem recht schwergängigen Schwengel betätigt wird. Der dürftige Wasserstrahl läuft auf ein gemauertes und abgestuftes Areal voller Sand, das zum Spielen mit Matsch einlädt.

Unsere Empfehlung für Sie Wandern im Wald Hitze-Tipp: Wo es sich trotz tropischer Temperaturen im Freien aushalten lässt Auf dem Schurwald zwischen Baltmannsweiler und Aichschieß kann im kühlenden Wald gewandert werden. Es locken Mammutbäume und Seen.

Max-Eyth-Straße 9 Der größte der hier vorgestellten Spielplätze liegt in den Mettinger Wiesen und direkt neben dem benachbarten Sportbereich mit verschiedenen Fitnessgeräten, die auch Erwachsene zum Training locken. Eine Familie genießt derweil den Vesperplatz im Schatten

Im Matschbereich läuft das Wasser aus einem pilzförmigen Knopf weiter in eine gepflasterte Rinne, wenn man den Knopf fest drückt. Das Wasser ist warm, was den hohen Außentemperaturen geschuldet sein wird.

In den Mettinger Wiesen stehen die Steine und die Decks auf dem Trockenen. Foto: Corinna Meinke

Kollwitzstraße Eine optische Überraschung hält der zentral in der Innenstadt gelegene Spielplatz Kollwitzstraße bereit, der gegenüber dem Dickareal an einer Straßenecke liegt: Dort spritzt das Wasser aus den Nüstern einer Pferdeskulptur, die den Spielplatz beherrscht. Wäre das Wasser nicht so warm, könnten sich zumindest Kinder in dem Strahl erfrischen. Ansonsten bietet der insgesamt eher trostlos wirkende Platz lediglich eine Bank in der Sonne und einen Kreisel an.

Spielplatz in Esslingen mit viel Schatten und Natur

Eugen-Bolz-Straße Das Gelände neben der Grundschule St. Bernhard überzeugt durch die großen schattenspendenden Bäume und seine naturnahe Gestaltung. An dem Hang finden sich Klettermöglichkeiten, Rutsche, eine Hängematte, die obligatorische Wasserpumpe und als Höhepunkt das Gehäuse eines alten Schulbusses.

Wenn Kinder der Pumpe genügend Wasser entlocken können, lässt es sich an einem Miniwehr stauen. Das dürfte angesichts des kleinen Rinnsals allerdings einiges an Kraft und Geduld erfordern, während es sich die Eltern auf einer der Bänke solange gut gehen lassen können.

Wasserspielplätze sind bei Kinder beliebt

Ziegelhüttenweg Ziemlich versteckt liegt der kleine Spielplatz hinter dem Hotel am Charlottenplatz. Die Spielfläche ist über die Plochinger Straße erreichbar und bietet vor allem ein großes Klettergerüst. Matschen ist auch möglich, sobald Kinder an dem schwer gängigen Pumpenrad drehen. Vom Auslauf aus läuft der sparsame Wasserstrahl in ein Edelstahlbecken und die Kinder können von dort aus die Richtung bestimmen, die das Wasser nehmen soll.