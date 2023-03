1 Kontoführungsgebühren können von der Steuer abgesetzt werden. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Kontoführungsgebühren sind vielen ein Dorn im Auge – doch es gibt Abhilfe. Arbeitnehmer können diese Ausgaben von der Steuer absetzen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das funktioniert.















Banken und Sparkassen haben in den vergangenen Jahren an der Gebührenschraube gedreht: Häufig fallen für das Bankkonto mittlerweile Kosten an. Die Zahl der kostenlosen oder günstigen Girokonten wird immer laut „Stiftung Warentest“ immer überschaubarer. Anzeichen für eine baldige Renaissance des kostenlosen Girokontos, mit dem Institute in Zeiten hoher Zinsen um Einlagen der Kunden warben, sind demnach trotz steigender Zinsen im Euroraum nicht in Sicht.

Banken und Sparkassen verlangen häufig Gebühren

Bei einer Auswertung von 432 Modellen von 165 Banken und Sparkassen fanden Tester von „Finanztest“ im vergangenen Jahr gerade einmal 12 Gehalts- oder Rentenkonten, die ohne Bedingungen für Online-Kunden kostenlos sind. Im Jahr davor waren es noch 14.

Solange ein Girokonto übers Jahr gesehen nicht mehr als 60 Euro kostet ist das aus Sicht von Stiftung Warentest in Ordnung. Die Bank wickele schließlich Buchungen ab und stelle Geldautomaten sowie sichere Technik für das Online-Banking zur Verfügung.

Als kostenlos definiert die Stiftung Warentest: keine Grundgebühr, keine Gebühr für Kontoauszug, Buchungen, Girocard und beim Geldabheben am Automaten im eigenen Bankenpool sowie keine Bedingungen wie regelmäßiger Geld- und Gehaltseingang in einer bestimmten Höhe.

Kontoführungsgebühren in der Steuererklärung absetzen – so funktioniert es

Wer Kontoführungsgebühren zahlen muss, kann diese bei der Steuererklärung geltend machen und sich dadurch einen Teil der Kosten zurückholen. Nach Informationen der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) „gestatten die meisten Finanzämter, dass Sie 16 Euro im Jahr für Ihre Kontoführung von der Steuer absetzen.“ Die Geld-Experten weisen aber darauf hin: „Auf Nachfrage des Finanzamts müssen Sie die Kosten aber natürlich belegen können.“

Die VLH empfiehlt: „Tragen Sie am Ende des Jahres 16 Euro in Ihre Steuererklärung als Werbungskosten für Kontoführungsgebühren ein. Doch lohne sich das nur, „wenn Sie mehr als 1.200 Euro Werbungskosten pro Jahr absetzen können. Denn unter 1.200 Euro greift die Werbungskostenpauschale.“ Arbeitnehmer, die ein Konto ohne Kontoführungsgebühren besitzen, dürfen die Pauschale von 16 Euro nicht geltend machen.

Wo trage ich Kontoführungsgebühren in der Steuererklärung ein?

Wer mehr als 16 Euro für beruflich veranlasste Zahlungen ausgibt, kann auch diesen höheren Betrag von der Steuer absetzen. Allerdings muss dies dem Finanzamt dann gegebenenfalls nachgewiesen werden. Der Pauschalbetrag für die Kontoführungsgebühren wird in der Steuererklärung an folgender Stelle eingetragen: In der Anlage N bei den Werbungskosten (Zeile 46 - 48).

Wer sein Bankkonto rein geschäftlich nutzt, darf übrigens alle Kosten, die damit in Verbindung stehen, in vollem Umfang als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen.