Das passt zusammen: Sommer, Sonne und ein kühles Bier in geselliger Runde. Foto: imago images/Ralph Peters

Kühles Bier, Pommes und ein Spielplatz für die Kleinen. In unserer Übersicht zeigen wir die schönsten Biergärten auf den Fildern in Stuttgart und im Landkreis Esslingen.















Zünftig in Dirndl und Lederhose? Ruhig unter alten Obstbäumen? Oder lieber familienfreundlich mit Streichelzoo? Egal, Hauptsache Biergarten. Kühles Bier und Eis helfen, hohe Temperaturen auszuhalten. Und Maultaschen, Pommes, Rostbraten und Co. sind das beste Mittel, um nach anstrengenden Arbeitstagen, Wanderungen oder Radtouren endlich zur Ruhe zu kommen.

Manche sind zentral, andere mitten in der Natur

Auf den Fildern in Stuttgart und im Landkreis Esslingen gibt es mehrere besondere Biergärten. Manche sind ganz zentral in der Nähe eines Bahnhofs gelegen und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln prima zu erreichen, andere liegen mitten in der Natur – und man muss entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto anreisen.