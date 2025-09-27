Tipps für den Herbst: Wandern, Wellness, Wochenmärkte: So besonders wird der Herbst im Kreis Esslingen

1 Der Herbst verwandelt den Kreis Esslingen in ein kleines Wohlfühlparadies. Foto: Rainer Hauenschild

Die Temperaturen sinken, die Blätter färben sich – doch drinnen bleiben muss niemand. Der Kreis Esslingen hat auch im Herbst einiges zu bieten. Unsere Tipps für die goldene Jahreszeit.











Der Herbst ist endgültig angekommen – auch im Kreis Esslingen. Niedrige Temperaturen und anhaltende Regengüsse verlocken einen gern zum Verweilen auf der warmen, gemütlichen Couch. Doch der Kreis hat auch in dieser Jahreszeit einiges zu bieten.

Zwischen bunten Blättern, heißen Saunen und geselligen Märkten gibt es einige gute Gründe, die vielleicht bereits beheizten vier Wände zu verlassen. Wir zeigen, wie und wo der Herbst im Kreis Esslingen besonders wird.

Schwimmen und in der Sauna aufwärmen

Die Freibäder haben zwar geschlossen, Bahnen können aber trotzdem geschwommen werden. Hallenbäder im gesamten Kreis garantieren auch bei schlechtem Wetter Badespaß. Manche Bäder, wie zum Beispiel das Merkel’sche Bad in Esslingen, haben sogar eine Sauna, in der Besucherinnen und Besucher Wärme tanken können.

Gemütliche Runden auf dem Eis drehen

Die Eisstadien im Kreis starten mit dem Herbst in die Eislauf-Saison. In Wernau und in Esslingen können Freundinnen und Freunde des Wintersports bereits jetzt gemütliche Runden auf dem Eis laufen, oder die ein oder andere Pirouette wagen. In beiden Eisstadien gibt es mit Gaststätten und Restaurants auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und aufzuwärmen. Auch die regelmäßig stattfindenden Eislaufdiscos dürfen nicht vergessen werden.

Drachenfest in Ostfildern

Jedes Jahr fliegen am 3. Oktober zahlreiche Drachen über den Ostfilderner Bürgergärten. Auch dieses Jahr lädt die Stadt zum Drachenfest ein. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Vom Herbstmarkt mit Trödel, Kunst und Antiquitäten an der Kastanienallee, über Drachenbasteln und vielen anderen Kinderaktivitäten ist für jede und jeden etwas dabei. Essen, Trinken sowie Bühnenprogramm, Livemusik, Gaukler und Drachenvorführungen laden zudem zum Verweilen ein.

Beim Ostfilderner Drachenfest können Besuchende nicht nur Drachen steigen lassen. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Wer selbst Drachen steigen lassen möchte, kann dies auf den ausgewiesenen Flächen tun. Kinder können ihre gebastelten oder mitgebrachten Drachen auf einer separaten Wiese steigen lassen. Einfache Bausätze können laut den Veranstaltern vor Ort erworben werden.

Herbstmarkt in Reichenbach an der Fils

In Reichenbach findet am Sonntag, 26. Oktober, ein Herbstmarkt statt. Zwischen 11 und 17 Uhr können Besuchende im Ortszentrum Handwerk, Kunst und Trödel auf dem Krämermarkt bestaunen. Gleichzeitig findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Ein zusätzlicher Kinderflohmarkt sowie ein Rahmenprogramm mit Karussellen und vielem mehr dürfte besonders Familien gefallen.

Esslinger Herbst in der Innenstadt

Mit einem warmen Tee durch die Esslinger Innenstadt schlendern und kuschelige Mode für die kalte Jahreszeit kaufen – das können Besucherinnen und Besucher beim Esslinger Herbst. Dieser findet dieses Jahr am Sonntag, 9. November, zwischen 11 und 17 Uhr statt. An diesem Tag haben die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf dem Herbstmarkt rund um die Ritterstraße bis zum Alten Rathaus kann man gleichzeitig auf Schatzsuche zwischen Kunsthandwerk, Antiquitäten und Trödel gehen. Rund um den Blarerplatz findet zudem ein Flohmarkt statt. Kleine Besucherinnen und Besucher können sich im Spieleparadies am Hafenmarkt austoben. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Essens- und Getränkestände.

Farbenfrohe Natur im Kreis Esslingen

Mit festem Schuhwerk und warmer Kleidung kann die Natur auch im kalten Herbst bewundert werden. Die vielen Wälder und Felder im Kreis laden mit bunten Baumkronen zum Wandern ein. Die etwa sechs Kilometer lange Rundwanderung auf der Plochinger Höhe bietet zum Beispiel Waldatmosphäre und Ausblicke auf den Albtrauf oder aufs Neckartal. Die Streckenbeschreibung gibt es hier.

Zeitumstellung im Herbst

Ende der Sommerzeit

Am Sonntag, 26. Oktober, endet die Sommerzeit. Um 3 Uhr werden die Uhren am frühen Morgen eine Stunde zurückgestellt. Im März des kommenden Jahres wird die Zeit dann wieder auf die Sommerzeit umgestellt.

Kürzere Tage – Längere Nächte

Seit der Sommersonnenwende am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, geht die Sonne immer früher unter und die Tage werden kürzer. Dabei verläuft der Tageslichtverlust zunächst langsam. Im Hochsommer und Frühherbst beschleunigt sich die Verkürzung der Tage dann. Besonders rund um die Tagundnachtgleiche am 22. September werden die Tage am schnellsten kürzer – in Süddeutschland zum Beispiel um bis zu knapp vier Minuten pro Tag.