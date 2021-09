1 Nur eine Handvoll der Kryptowährungen ist relevant. Foto: unsplash

Derzeit gibt es rund 10.000 Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung gibt einen Anhaltspunkt. Dies sind die Top Ten, neben Bitcoin, Ethereum und Cardano.

Der Kryptomarkt befindet sich weiter im Aufwind. Einen Vergleich gibt es bei Krypto-Vergleich.de. Die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen erreichte Mitte August die Marke von zwei Billionen Dollar. Das war das erste Mal seit Mai, als sie abgestürzt war. Kürzlich fiel dieser Wert auf 1,625 Billionen Dollar.

Zum Vergleich: Russlands Bruttoinlandsprodukt lag 2020 bei 1,47 Billionen Dollar.

Der Großteil der Marktkapitalisierung entfällt nach wie vor auf Ether und Bitcoin, die größten Kryptowährungen. Cardano und Solana haben jedoch in den letzten Wochen einen starken Anstieg der Marktkapitalisierung verzeichnet. Sie sind auch in der Rangliste der beliebtesten Kryptowährungen aufgestiegen.

Bitcoin hat immer noch die größte Marktkapitalisierung. Der Rest der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen verteilt sich auf 10.000 andere. Nur eine Handvoll dieser Kryptowährungen ist relevant. Die Marktkapitalisierung ist eine wichtige Kennzahl, die Ihnen hilft, die zehn wichtigsten Kryptowährungsbörsen herauszufiltern. Das Verhältnis ist ungefähr gleich, auch wenn es täglich schwankt, da der Kryptomarkt volatil sein kann.

Rang 5 - Binance Coin (BNB)

Binance Coin ist die Kryptowährung, die mit dem Binance Coin verbunden ist. Letzterer war kürzlich Gegenstand der Medienaufmerksamkeit, da die britischen Behörden das Unternehmen beschuldigen, Finanztransaktionen ohne die erforderlichen Lizenzen anzubieten. Binance war daraufhin gezwungen, einen Teil seines Geschäftsbetriebs einzustellen. Die jüngsten Änderungen haben es unmöglich gemacht, Sepa-Zahlungen in Euro vorzunehmen.

In einer E-Mail an die Nutzer der Börse erklärte Binance, dass dieser Schritt durch "Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle" verursacht wurde. Regulierungsbehörden in vielen Ländern haben Binance ins Visier genommen.

Binance hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 66,7 Milliarden Dollar und liegt damit auf Platz fünf der wertvollsten Kryptowährungen.

Platz 4: Tether (USDT)

Wie die USD-Münze ist auch Tether ein Stablecoin, der an die Entwicklung des Dollars gebunden ist. Da der Dollarkurs nur geringfügig schwankt, ist Tether eine der stabileren Kryptowährungen. Dies soll Kryptoanlegern Sicherheit bei einer möglichen Investition geben.

Seit seiner Gründung gab es viel Kritik am Modell von Tether. Sie bezieht sich sowohl auf die Grundstruktur - nur ein Unternehmen gibt die Währung aus - als auch auf den undurchsichtigen Hintergrund.

Über einen gemeinsamen CEO ist Tether mit Bitfinex verbunden. Europäische Chefs sind ebenso vorhanden wie asiatische Büros und Adressen in der Karibik. Dies hat in der Krypto-Community Skepsis ausgelöst.

Tether Limited wurde in den Vereinigten Staaten vor Gericht gestellt. Grund war, ob die Reserven des Stablecoins ausreichend sind. Beide Institute mussten der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft Einsicht in ihre Bücher gewähren.

Die Vorwürfe: Bitfinex wird vorgeworfen, sich heimlich 850 Millionen US-Dollar von Tether Limited geliehen zu haben, um die eigenen Kassen zu füllen. Die Einigung beinhaltete eine Geldstrafe in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar und die Auflage, dass Tether vierteljährliche Berichte über seine Reserven vorlegt.

Tether wird in der Branche zunehmend mit Misstrauen betrachtet. Michael Geike, der CEO des in Berlin ansässigen Kryptowährungsunternehmens Advanced Blockchain AG, bestätigt, dass Tether auf lange Sicht eine systemische Bedrohung darstellen könnte. Denn es könnte sein, dass Tether plötzlich massenhaft verkauft wird und die Dollar-Deckung nicht gewährleistet ist, was große Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt hätte. Deshalb setzt er auf USDC.

Die Marktkapitalisierung von Tether ist jedoch sehr hoch. Sie liegt derzeit bei knapp 68,3 Milliarden Dollar und damit auf Platz vier der beliebtesten Kryptowährungen. Am 1. Januar 2021 lag die Marktkapitalisierung bei 21,1 Mrd. $.

Platz 3 - Cardano (ADA)

Cardano ist der dritte in der Liste der größten Kryptowährungen des Jahres 2021. Cardano, eine auf der Blockchain-Technologie basierende Kryptowährung, wurde 2015 von Charles Hoskinson, dem Mitbegründer von Ethereum, geschaffen. Cardano ist eine wissenschaftlich erforschte Kryptowährung, die alle aktuellen Probleme von Blockchain-Währungen zu lösen versucht.

Die Cardano Foundation ist der Sponsor des Projekts. Sie hat ihren Sitz in Zug, Schweiz. Diese Stadt ist bekannt als das "Crypto Valley" Europas. Ermöglicht wird der globale Werttransfer durch die hauseigene Kryptowährung namens ADA. Cardano befindet sich noch in der Entwicklung.

Die Marktkapitalisierung von Cardano liegt derzeit bei 77,3 Milliarden Dollar. Dies ist ein Anstieg gegenüber Anfang 2021. Am 1. Januar 2021 lag die Marktkapitalisierung bei 5,45 Billionen Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 95,02 Milliarden Dollar erreichte die Kryptowährung am 4. September 2021 ihren Höchststand.

Platz 2 - Ethereum

Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 380,1 Milliarden Dollar. Es liegt nun mehr als 300 Milliarden Dollar vor Cardano, das an dritter Stelle steht.

Die Blockchain-Technologie ist die Grundlage der digitalen Infrastruktur. Das Netzwerk kann Dienstleistungen und Verträge sowie den Handel mit der Kryptowährung Ether speichern. Intelligente Verträge, auch Smart Contracts genannt, führen programmierte Vereinbarungen automatisch aus, wenn die im Code festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Experten sehen in der Entwicklung die ersten Anzeichen einer "Alt-Saison". Das ist ein Zeitraum, in dem Altcoins - ein Akronym für alternative Kryptowährungen zu Bitcoin - einen deutlichen Aufschwung erleben.

Auf der nordamerikanischen Bitcoin-Konferenz in Miami wurde Ethereum im Januar 2014 vorgestellt. Seitdem hat sich Ethereum zur zweitbeliebtesten Kryptowährung entwickelt.

Platz 1 - Bitcoin (BTC)

Bitcoin steht derzeit an der Spitze der Liste der größten Kryptowährungen der Welt für 2021. Seine aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 842,3 Milliarden Dollar. Dieser Wert ist seit dem Allzeithoch von Bitcoin am 14. April 2021 mit einem Preis von 64.895 $ pro Bitcoin stark gesunken. Da Milliarden von Dollar aus der Kryptowährung abgezogen wurden, sank auch ihre Marktkapitalisierung. Seit Juli hat sich der Bitcoin-Preis jedoch wieder stark erholt und die Marktkapitalisierung steuert auf ein Allzeithoch zu.

Die Marktkapitalisierung der ältesten Kryptowährung, Bitcoin, erreichte am 14. April 2021 mit 1,179 Billionen Dollar ihren Höchststand. Diese beiden Werte machen über 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen aus, wenn man die Marktkapitalisierungen von Ethereum und Bitcoin zusammenzählt.