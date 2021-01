Timo Hildebrands Restaurantprojekt in Stuttgart

1 Timo Hildebrand setzt auf vegane Küche. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Timo Hildebrands veganes Restaurant zieht in die Reinsburgstraße im Stuttgarter Westen. Der frühere VfB-Torwart hat weitere prominente Mitstreiter im Team.

Stuttgart - Dass Timo Hildebrand mit einem veganen Restaurant in der Stuttgarter Gastroszene einsteigen wird, hat er über seine sozialen Kanäle bereits angekündigt. Unklar war bisher allerdings, wo das ambitionierte Projekt seinen Standort haben wird. Dieses Rätsel ist jetzt gelöst. Nach Informationen unserer Redaktion zieht das Vhy in die Reinsburgstraße 13. Dort, wo der Westen in die City übergeht, war über viele Jahre das Lokal Lichtblick beheimatet. Die Corona-Krise hatte die Betreiber zur Schließung bewogen.