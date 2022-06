6 Der Singer/Songwriter Tim Bendzko am Freitagnachmittag beim Interview im Festivalstudio von SWR 3 auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Lichtgut -/Ferdinando IannoneI

Zwei Jahre lang mussten Open Airs ausfallen, jetzt gibt es sehr viel zum Nachholen. Bevor Tim Bendzko am Freitagabend den Stuttgarter Mega-Festivalsommer 2022 eröffnet, spricht er auf dem Schlossplatz darüber, wie „sentimental“ ihn Corona gemacht hat.















Kaum gibt Tim Bendzko am Freitag gegen 17 Uhr sein erstes Interview auf dem Schlossplatz, reißen die Wolken auf und die Sonne strahlt, als wolle sie den Start einer ganz besonderen Konzertsaison doch noch unterstützen. Das angekündigte Gewitter scheint weit weg zu sein. Der Singer und Songwriter aus Berlin eröffnet den Stuttgarter Festivalsommer 2022, der sehr lang geht und reich an Superlativen wird – denn alle kommen: von Rammstein über die Fantastischen Vier bis zu den Toten Hosen und zu Sting! Es gibt viel zum Nachholen!

„Die Energie des Publikums hat mir sehr gefehlt“

Beim SWR-Sommerfestival, das am Pfingstmontag mit der „Tatort“-Premiere endet, sagt Bendzko, wie „extrem“ er sich auf die Rückkehr der Live-Konzerte freut: „Die Energie des Publikums hat mir sehr gefehlt.“ Nach zweijähriger Pause gibt es nun keine Corona-Beschränkungen bei einer Großveranstaltung mehr. Gefeiert wird ohne Abstand und ohne Masken. „Das fühlt sich gut an“, findet Bendzko, der 2011 mit dem Hit („Nur noch kurz die Welt retten“) nach oben schoss. Die Pandemie hat den Singer/Songwriter „sentimental“ gemacht, wie er versichert, „sehr dankbar“ sei er für alles, was wieder möglich werde. Keiner wisse, ob im Herbst die zurückgekehrten Freiheiten schon wieder zu Ende gehen.

Zwar hat er beim Kulturwasen im Sommer 2020 in Stuttgart vor besetzten Autos gesungen, doch der direkte Draht zu den Fans sei durch nichts zu ersetzen. Mit ihnen will er in Stuttgart ein Fest feiern und vor allem Songs spielen, die alle mitsingen können. „Aber ich werde beim SWR-Sommerfestival auch ein Stück vorstellen, das ich erst vor zwei Wochen geschrieben habe“, kündigt er kurz vor Konzertbeginn an.

Tim Bendzko ist Papa geworden

Die lange Corona-Pause hat der 37-Jährige unter anderem dazu genutzt, Papa zu werden. Auf Instagram schrieb er zur Geburt des nun anderthalbjährigen Söhnchens: „Verstärkung ist da.“ Gut so! Noch ein Weltretter am Start!

Mitfinanziert wird das 13. SWR-Sommerfestival vom Land Baden-Württemberg, das mit seinem „Länd“-Container vor Ort ist. Das kostenlose Tagesprogramm rund um die Jubiläumssäule (dort gibt es unter anderem ein Festivalstudio, das prominente Gäste empfängt) findet am Samstag von 12 bis 19 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr sowie am Montag von 12 bis 20.30 Uhr statt. Für das Abendprogramm im Ehrenhof gibt’s noch für alle Tage Karten (bei „Tatort“ nur noch Stehplätze): Pop & Poesie am 4. Juni um 19 Uhr, Giovanni Zarrella & SWR Big Band, am 5. Juni um 20 Uhr, „Tatort“-Premiere im Beisein von Richy Müller und Felix Klare am 6. Juni um 20.30 Uhr.