Tillmann Walz aus Hohengehren baut Wolkenkratzer: Der Mann für die hohen Dinger

1 Ins Wasser gebaut: „De Rotterdam“ war eine Herausforderung. Foto: Tillmann Walz

Wolkenkratzer gibt es in Deutschland keine zwei Dutzend. Tillmann Walz, Bauingenieur aus Hohengehren, hatte – und hat – mit einigen davon zu tun.











Link kopiert

Der Gegensatz könnte größer kaum sein: Beruflich ist Tillmann Walz in Mailand, Berlin oder Frankfurt zugange, also ständig in großen Metropolen. Zuhause ist er in einem hübschen Einfamilienhäuschen in Baltmannsweiler-Hohengehren. Unter der Woche ist der 57-Jährige viel unterwegs. Am Wochenende widmet sich der verheiratete Familienvater seiner Frau, den zwei erwachsenen Kindern, der Natur und dem Hundesport.