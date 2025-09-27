Tiktok-Trend in Stuttgart: Ansturm bei kurioser Pudding-Party am Feuersee

1 Pudding auf, Gabel rein und los geht’s. Rudelessen am Feuersee. Foto: Beate Grünewald

Wieder einmal sorgt ein Tiktok-Trend für Aufsehen. Am Samstag trafen sich Hunderte Menschen in Stuttgart, um Pudding mit einer Gabel zu essen.











Der jüngste und vielleicht skurrilste Tiktok-Trend hat nun auch Stuttgart erreicht. Am Samstag haben sich Hunderte Menschen vor der Johanneskirche am Feuersee verabredet, um gemeinsam Pudding zu essen. Mit einer Gabel. Klingt komisch. Ist es auch.

Zwei 16-jährige Mädchen sind dafür sogar extra aus Neuhausen im Kreis Esslingen nach Stuttgart gekommen. „Meine Mama hat uns hergefahren ohne Fragen zu stellen“, erzählt Mirjam und lacht. „Es ist so absurd, dass es schon wieder normal ist“, sagt sie. Silas Zucker aus Mühlacker hat auf Tiktok von dem Treffen erfahren. Der 19-Jährige hat sich mit Freunden hier verabredet. „Aber jetzt sind hier so viele Menschen, das ich sie nicht mal gesehen habe.“

Wer auf der Suche nach dem Sinn dieser Aktion ist, wird an diesem Nachmittag enttäuscht. Eine logische Erklärung gibt es nicht. Aber man sollte ja nicht alles bierernst nehmen – und dieser Trend macht offensichtlich Spaß und tut auch keinem weh.

Die Idee stieß durchaus auf Interesse. Foto: Beate Grünewald

Den Ursprung hat die Challenge übrigens in Karlsruhe. Dort trafen sich vor ein paar Wochen einige junge Menschen und vergnügten sich mit Gabel und Pudding. Die Idee hat sich nun schnurstracks zu einem Trend entwickelt.