Ein junger Mann kippt Spülmittel in einen Brunnen in Oftersheim, die Polizei ermittelt. offenbar steckt hinter der Sachbeschädigung ein Tik-Tok-Trend.















Ein Brunnen in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich am Donnerstagabend in ein Schaumbad verwandelt. Ein 20-Jähriger hatte einen halben Liter Spülmittel in die Anlage gekippt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der entstehende Schaum stieg zwischenzeitig mehr als einen Meter über den Wasserspiegel des Brunnens.

Inspiriert wurde der junge Mann nach eigenen Angaben durch Videos auf der Plattform Tik-Tok, die offenbar einen Trend auslösen. Allerdings ist der 20-Jährige vor dem Ausmaß der Schaumspiele selbst erschrocken - er meldete sich eigenständig beim Polizeirevier Schwetzingen wegen seiner Missetat. Ihn erwartet den Angaben zufolge nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.