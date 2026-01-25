Tierschutzverein Kirchheim: Königspythons in Gebüsch ausgesetzt

In einem Gebüsch in der Willi-Bleicher-Straße in Kirchheim wurden vier männliche Schlangen gefunden. Der örtliche Tierschutzverein sucht nun nach Hinweisen.
Schreck im Gebüsch: In der Willi-Bleicher-Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurden vier männliche Königspythons entdeckt, teilt der örtliche Tierschutzverein auf Facebook mit. Die Tiere seien stark unterkühlt und hätten nur mit Glück überlebt: „Es ist nicht nur völlig herzlos, Tiere auszusetzen. Es ist auch eine Straftat. In dem Fall war es vermutlich der Plan, dass sie sterben sollen.“ Bei diesen niedrigen Temperaturen hätten die Tiere einen Schutzengel gehabt. Ihre Haltung sei bisher wohl alles andere als gut gewesen. Die Tiere seien nun gut untergekommen und würden tierärztlich versorgt. Der Tierschutzverein sucht nun nach Hinweisen, wer die Pythons ausgesetzt haben könnte.