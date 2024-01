Tierschutz in Stuttgart: 95 Hunde und Katzen gerettet

1 Die geretteten Tier werden nun im Tierheim in Botnang betreut Foto: LHS/MAx Kovalenko

Das Veterinäramt greift in drei Fällen ein, die durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt wurden. Das Tierheim steht nun vor einer Herausforderung.











Es wimmelt nur so vor lauter Neuzugängen im Stuttgarter Tierheim: In diesem Jahr hat das Veterinäramt schon 95 Katzen und Hunde aus schlechten Verhältnissen und aus Qualzucht gerettet. Die Stuttgarter Tierschützer in Botnang kümmern sich nun um die Tiere – eine Mammutaufgabe, auch finanziell.

Die Tiere stammen aus drei Fällen, die von aufmerksamen Zeugen gemeldet wurden. Einmal waren es neun Katzen, deren Halter überfordert wirkte. Im zweiten Fall handelte es sich um eine Katzenzucht, die unter nicht tiergerechten Bedingungen lief. In einem Fall wies ein Kater Anzeichen auf, wie sie in Qualzuchten zu sehen sind: Er hatte sogenannte Faltohren.

Die Faltohren dieses Katers gelten als tierschutzwidrige Qualzucht. Foto: LHS/Kovalenko

Der dritte Fall war der umfangreichste: 68 Hunde auf einen Streich mussten die Amtstierärztinnen und der städtische Tiernotdienst von einem Züchter abholen. Obwohl es sich um die kleinste Hunderasse der Welt handelte, um Chihuahuas, wurde es bei dem Betrieb zu eng. Die Tiere lebten unter unhygienischen Verhältnissen teilweise in gestapelten Transportboxen. Im Fall des Züchters ermittelt nun auch die Stuttgarter Polizei.

Die ersten Tiere können wohl von Februar an vermittelt werden

Das Tierheim rechnet damit, dass die nun in Obhut genommenen Hunde und Katzen von Februar an vermittelt werden können – in gute Hände natürlich. Neben der vielen Arbeit habe die Einrichtung nun auch gewaltige Kosten zu stemmen. Das Tierheim finanziert sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und die Kostenerstattung für Fund- und Verwahrtiere. Mit den knapp 100 Hunden und Katzen komme das Tierheim an seine Belastungsgrenze – auch finanziell, wegen der Tierarztrechnungen und des benötigten Futters. Sie hoffe daher auf Spenden.

Thomas Stegmanns, der Leiter der Veterinärbehörde, sieht trotz der schlechten Umstände, in denen die Tiere bislang leben mussten, auch eine gute Nachricht: „Für die Tiere hat das Jahr gut begonnen, weil wir sie aus schlechten Lebensbedingungen gerettet haben“, sagt er. Und schließt noch einen Appell an, um Züchtern mit ähnlich schlechten Bedingungen das Wasser abzugraben: Wer sich ein Haustier zulegen will, sollte sich bevorzugt an ein Tierheim wenden und den dort lebenden Tieren ein neues Zuhause schenken. Wer lieber zu einem Zuchtbetrieb tendiere, solle diesen genau anschauen und sich ein Bild davon machen, wie die Elterntiere gehalten werden. Auf keinen Fall solle man Schnäppchenangeboten folgen, die man im Internet häufig findet.

Die Tiere erholen sich nun im Tierheim in Botnant. Foto: LHS/Kovalenko

Auch die Sprecherin des Stuttgarter Tierheims, Petra Veiel, wird deutlich: „Für uns ist dieser Fall bezeichnend dafür, dass auf dem Rücken wehrloser Geschöpfe gegen ihr Wohlergehen Geld gemacht wird. Dabei befeuern Angebot und Nachfrage das perfide Geschäft.“